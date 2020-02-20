شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث مع سفير بنجلاديش الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي، وعددا من منسوبي البعثة الدبلوماسية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع مختلف الدول الصديقة، والإسهام الفاعل في دعم الدول العربية والإسلامية والصديقة في المشروعات التنموية لديها، مؤكدا أن المملكة حريصة على علاقات ثنائية بناءة قائمة على أسس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، متمنيا سموه لجمهورية بنجلاديش دوام التقدم والنماء.

من جانبه عبر سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقة مع المملكة، باعتبارها قائدة العالم الإسلامي، مؤكدا أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- شهدت تطورا متواصلا في مختلف المجالات.

متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.