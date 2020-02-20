شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» لـ"اليوم": النظام يسمح بدراسة موسى الخنيزي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: في حال الرغبة في الدراسة في صف أعلى بحيث لا يتجاوز الثالث متوسط تقوم إدارة التعليم بإجراء اختبار تحديد مستوى في مواد الثاني المتوسط (القرآن الكريم ولغتي والرياضيات والإنجليزية)، وبعد الاجتياز يتم مواصلة الدراسة في الثالث المتوسط وفي حال الرغبة بالانتظام في الفترة النهارية العام القادم في المرحلة الثانوية يتم الرفع للوزارة لأخذ الموافقة نظرا للظروف التي مر بها.
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