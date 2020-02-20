شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» لـ"اليوم": النظام يسمح بدراسة موسى الخنيزي والان نبدء بالتفاصيل

رحّب تعليم المنطقة الشرقية بحالة الشاب موسى الخنيزي، بعد اتضاح عدم دراسته طيلة أكثر من 20 عاماً، حينما كان لدى امرأة قامت على تربيته بعد اختطافه، حيث ذكر أنه يعمل جاهداً على تسهيل وتحقيق رغبات الجميع وتطبيق كافة الإجراءات والأنظمة المعمول بها لجميع الطلاب والطالبات وفق الأدلة النظامية. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص لـ«اليوم» أن هناك نظاما وإجراءات في حال تجاوز الطالب سن الثانية عشرة من عمره ولم يحصل على شهادة دراسية يتيح له النظام القبول في الصف الأول متوسط عبر الدراسة بنظام المنازل أو الليلي مباشرة دون إجراء اختبارات تحديد مستوى.

وأضاف: في حال الرغبة في الدراسة في صف أعلى بحيث لا يتجاوز الثالث متوسط تقوم إدارة التعليم بإجراء اختبار تحديد مستوى في مواد الثاني المتوسط (القرآن الكريم ولغتي والرياضيات والإنجليزية)، وبعد الاجتياز يتم مواصلة الدراسة في الثالث المتوسط وفي حال الرغبة بالانتظام في الفترة النهارية العام القادم في المرحلة الثانوية يتم الرفع للوزارة لأخذ الموافقة نظرا للظروف التي مر بها.