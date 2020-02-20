شكرا لقرائتكم خبر عن 573 معاملة واردة لعلاقات «عمل الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف التقرير: إن طلبات التحقق من صحة بلاغات التغيب تجاوزت 217 طلبا، في حين بلغت المعاملات الخاصة بإنهاء إجراءات المتوفين ما يقارب 78 طلبا.
من جهته كرم مدير المكتب منصور آل بن علي الموظفين في القسم معربا عن شكره ودعمه لهم، وحرصه على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
يذكر أن القسم خلال العام الماضي 1440هـ استقبل ما يتجاوز 700 معاملة وحالة تم البت فيها، وتجاوزت الحالات خلال النصف الأول فقط من العام الحالي 570 حالة مما يؤكد الارتفاع الملحوظ في الطلبات المقدمة.
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