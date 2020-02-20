شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون في حقوق الإنسان مع أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد، مع سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية جلال كريم، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان. واستعرض العواد خلال استقباله للسفير الأفغاني في مكتبه أمس جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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