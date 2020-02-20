شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي حول ضوابط الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد طورت مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط وممارسات دولية.
وتهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية لكل من مقدمي الخدمات والمشتركين؛ للإسهام في تمكينهم من تقديم واستخدام خدمات حوسبة سحابية آمنة، وتقليل المخاطر السيبرانية على خدمات الحوسبة السحابية. وحثت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم على المشاركة في الاستطلاع عبر موقعها على الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي حول ضوابط الأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.