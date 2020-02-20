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استطلاع رأي حول ضوابط الأمن السيبراني

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دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وذلك انطلاقا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والإسهام في إبداء الرأي؛ بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فعالة.

وكانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد طورت مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط وممارسات دولية.

وتهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية لكل من مقدمي الخدمات والمشتركين؛ للإسهام في تمكينهم من تقديم واستخدام خدمات حوسبة سحابية آمنة، وتقليل المخاطر السيبرانية على خدمات الحوسبة السحابية. وحثت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم على المشاركة في الاستطلاع عبر موقعها على الإنترنت.

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