شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا المستجد» يستدعي اجتماعا خليجيا استثنائيا والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الوزراء خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، التطورات الجارية بشأن الفيروس للوقوف على آخر المستجدات، كما بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له. وكلف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون، كما أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.
وقدم الوزراء الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية، وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات ومن ثم نقلهم لدولهم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف: إن حرص وجهود جميع حكومات دول المجلس في مجال الصحة جعلاها في مقدمة الدول المتميزة في توفير الرعاية الصحية الشاملة على المستويين الإقليمي والدولي، فقد أظهرت دول المجلس تعاونها وحسها في الالتزام بالمبادئ العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وخرجت اللجنة بعدة توصيات، تتعلق بالاتفاق على تنفيذ بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لفحص القادمين، والبرتوكول العلاجي، والحاجة للتوعية وتوحيد الرسائل الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا المستجد» يستدعي اجتماعا خليجيا استثنائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.