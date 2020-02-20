شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا المستجد» يستدعي اجتماعا خليجيا استثنائيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس مع فيروس كورونا المستجد «COVID- 19»، وذلك من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون الذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، التطورات الجارية بشأن الفيروس للوقوف على آخر المستجدات، كما بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له. وكلف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون، كما أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.

وقدم الوزراء الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية، وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات ومن ثم نقلهم لدولهم.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف: إن حرص وجهود جميع حكومات دول المجلس في مجال الصحة جعلاها في مقدمة الدول المتميزة في توفير الرعاية الصحية الشاملة على المستويين الإقليمي والدولي، فقد أظهرت دول المجلس تعاونها وحسها في الالتزام بالمبادئ العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وخرجت اللجنة بعدة توصيات، تتعلق بالاتفاق على تنفيذ بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لفحص القادمين، والبرتوكول العلاجي، والحاجة للتوعية وتوحيد الرسائل الإعلامية.