شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع رئيس أريتريا والان نبدء بالتفاصيل
كما تم التأكيد خلال استقبال سموه للرئيس الأريتري في الرياض أمس على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.
حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعيد - الوزير المرافق -، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي.
كما حضر من الجانب الأريتري وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.
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