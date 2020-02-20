«مسك» و«إثراء» يقودان «Y 20»

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ومن المنتظر أن تتناول القمة الشبابية السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر 3 محاور رئيسية تشمل: المواطنة العالمية، وحل المشكلات بصورة فعالة وسط الاختلافات الثقافية، وتمكين الشباب وإعداد القادة المتسمين بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير، إضافة إلى الاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها.
ويأتي ذلك امتدادا لدور كل من «مسك» و«إثراء» المهم في دعم وتمكين الشباب على المستويين المحلي والدولي، وإيمانهما بالفكر الشبابي المتجدد الذي ترجمته منظومة البرامج والمبادرات والشراكات العالمية ذات النطاق الواسع، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب، ومساعدتهم على بلورة أفكارهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع الدولي ويشاركوا في التنمية المستدامة.
ومجموعة شباب العشرين «Y20» مجموعة مستقلة تمثل شباب العالم، وهي إحدى مجموعات التواصل الثماني الرسمية التي تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف، تحت مظلة مجموعة العشرين، وتشمل: مجموعة الأعمال «B20»، ومجموعة المجتمع المدني «C20»، ومجموعة العمال «L20»، ومجموعة الفكر «T20»، ومجموعة المرأة «W20»، ومجموعة العلوم «S20»، ومجموعة المجتمع الحضري «U20».
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