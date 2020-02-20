تقارير دولية تؤكد تورط إيران في هجمات أرامكو

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – متابعة

أكد تقريران دوليان أن أجهزة صغيرة داخل طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، وتلك الموجودة في ترسانة ميليشيا الحوثي اليمنية، تتماثل مع مكونات عثر عليها في طائرات إيرانية مسيرة في أفغانستان والعراق.

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وقال مركز “أبحاث التسليح أثناء الصراعات”، في تقرير صدر عنه اليوم الأربعاء: إن أجهزة الجيروسكوب هذه لم يتم العثور عليها إلا داخل طائرات مسيرة صنعتها إيران.

يأتي ذلك بعد تقرير صدر مؤخرًا من الأمم المتحدة يقول: إن خبراءها رأوا جيروسكوبا مشابهًا من طائرة مسيرة إيرانية استولى عليها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وكذلك في شحنة صواريخ كروز صودرت في بحر العرب متجهة إلى اليمن، وفقًا لـ”العربية نت”.

ويدين هذا الاكتشاف إيران في الهجوم على منشآت نفط سعودية تتبع شركة أرامكو، وأدى إلى تأثر إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط لفترة قصيرة.

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