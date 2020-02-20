محمد بن مسعود - الدمام - قامت بإضافته لسِجِل الأسرة بعلم زوجها وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من أحد مستشفيات الدمام، وتورُّط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف. وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إلحاقًا لما الخليج 365 إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/ 1/ 14هـ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.الشرقية شرطة الشرقية المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية اختطاف طفلين حديثي الولادة الدمام القطيف

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 01:16 AM قامت بإضافته لسِجِل الأسرة بعلم زوجها وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال Advertisements "شرطة الشرقية": خاطفة طفلَيْ الدمام متورطة باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف "شرطة الشرقية": خاطفة طفلَيْ الدمام متورطة باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من أحد مستشفيات الدمام، وتورُّط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف. وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إلحاقًا لما الخليج 365 إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/ 1/ 14هـ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك. الكلمات المفتاحية

، "شرطة الشرقية": خاطفة طفلَيْ الدمام متورطة باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف ،

المصدر : الخليج 365

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