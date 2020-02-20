محمد بن مسعود - الدمام - السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-20 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان. وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 01:13 AM Advertisements تناول اللقاء سبل الدعم بين البلدين بمجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود تناول اللقاء سبل الدعم بين البلدين بمجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وزير الدولة ووزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، بمكتبه في أبيدجان. وتفصيلاً، تناول اللقاء سُبل التعاون والدعم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

، السفير السعودي لدى كوت ديفوار يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع الإيفواري ،

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