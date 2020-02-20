، وزير الداخلية يرعى تمرين "القبضة 3" وتخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشن حوامتين بعيدتي المدى و3 زوارق نقل و43 منجزًا موزعة على 6 مجالات

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس الأربعاء، تمرين "القبضة 3" وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

وتفصيلاً، كان في استقبال الأمير عبد العزيز بن سعود، لدى وصوله مقر التمرين، مدير حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وكبار ضباط مديرية حرس الحدود.

وبدأ تنفيذ تمرين "القبضة 3" بمشاركة طيران الأمن، الذي اشتمل على خمس مراحل، وأظهر خلالها منفذو التمرين الاحترافية العالية التي وصلوا إليها من خلال تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم بدقة وإتقان.

ودشن وزير الداخلية حوامتين بعيدتي المدى وثلاثة زوارق نقل، وبعدها توجه إلى الميدان المخصص لحفل تخريج المتدربين البالغ عددهم "4229" خريجًا، حيث عُزف السلام الملكي فور وصوله، ثم أخذ مكانه في المنصة الرئيسة، حيث بدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

وألقى مدير عام حرس الحدود كلمة أكد فيها أن المملكة أصبحت مضربًا في الأمن والأمان والتنمية والازدهار، بفضل من الله، ثم للنهج الحكيم والقيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وقال الفريق "البلوي": "إن التوجيهات الكريمة لوزير الداخلية برفع كفاءة مخرجات التدريب لرجال حرس الحدود أسهمت في نجاح العمل الميداني"، مبينًا أن عدد الخريجين بلغ "4229" خريجًا من الدورات التأهيلية والتأسيسية والتخصصية في عددٍ من المجالات المهمة للعمل الأمني بشكل عام وفي مجال الأمن البحري بشكل خاص، مشيرًا إلى مشاركة متدربين ومتدربات من بعض الدول الشقيقة والصديقة في دورات مكافحة التهديدات البحرية وتعزيز الأمن البحري.

عقب ذلك تابع وزير الداخلية وضيوف الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين تخلله تشكيل عسكري يجسد عبارات "أهلاً بالعالم وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين G20، وعبارة همة حتى القمة ، ثم ردد الخريجون قَسَمْ الولاء والطاعة معاهدين الله على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ودشن الأمير عبدالعزيز بن سعود عددًا من المشروعات التي شارك أبناء شهداء الواجب من منسوبي حرس الحدود في عرضها ، وبلغ عددها الإجمالي (43) منجزًا موزعة على ستة مجالات شملت: تقنية المعلومات الطرق والسياجات الأمنية، والمشروعات البحرية، والتدريب، والمباني والمنشآت، ومهابط الطائرات.

بعدها تسلم أوائل الخريجين شهاداتهم من الأمير عبدالعزيز بن سعود، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين مدنيين وعسكريين وقادة حرس الحدود في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.



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