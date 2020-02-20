، البيئة عن كيلو الـ 100 ريال للحوم فرسان: إجراءات بسيطة والحجر الصحي 21 يومًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي ينتقدون إجراءات الجهات المعنية ويطالبون بحلول لتوفير بدائل رخيصة

رد فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان، على شكاوى أهالي فرسان من ارتفاع أسعار كيلو اللحم بسبب الإجراءات التي تتخذها دون توفر بديل كافٍ حسب شكوى الأهالي، مفصلاً عدداً من الإجراءات التي تتخذها في هذا الجانب، ومؤكداً أن الحجر الصحي للحيوانات يصل إلى 21 يومًا.

وقال الفرع: إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم بعنوان (فرسان تحلم بكيلو لحم رخيص السعر 100 ريال ومطالب بالنظر في الشهادة)، نود التوضيح بأن الشهادة إجراء إلزامي للتأكد من سلامة القطيع والمحافظة على الجزيرة خالية ولله الحمد من الأمراض الحيوانية وهو إجراء بسيط إذا استوفى الشروط وتصدر الشهادة في نفس الوقت.

وتابع الفرع: وللتفصيل في ذلك: فالمربون أصحاب البطاقات الصحية المنتظمون بزيارة العيادة وتحصين قطعانهم البلدية فإنه يفحص القطيع ظاهرياً للتأكد من سلامته ويتقدم المربي بخطاب يرفق به صورة من الهوية الشخصية بطلب النقل ويتم ترقيم القطيع وإصدار الشهادة.

وأما التجار الذين لا يملكون بطاقات صحية فيلزم إحضار فاتورة الشراء بعدد الحيوانات ويكون البائع لديه بطاقة صحية موضح فيها التحصينات يتم فحص القطيع ظاهرياً للتأكد من سلامته ويتقدم التاجر بخطاب يرفق به صورة من الهوية الشخصية بطلب النقل ويتم ترقيم القطيع وإصدار الشهادة.

وقالت: أما إذا كانت الحيوانات غير بلدية تفحص ظاهرياً ويتم أخذ عينة دم وإرسالها للمختبر وترقيم القطيع وحجره لدى المربي لمدة (21) يوماً لحين استخراج النتائج وخلوها من الأمراض ( حمى الوادي المتصدع، الحمى القلاعية، البروسيلا)، ويتم تحصينها إذا لم تحصن ويتقدم بخطاب يرفق به صورة من الهوية الشخصية بطلب النقل وتصدر الشهادة.

يشار إلى أن سكان جزيرة فرسان يعانون من ارتفاع أسعار اللحم متهمين إجراءات الجهات المعنية بالتسبب في ذلك، مطالبين بحلول وبدائل لتوفير لحوم محلية رخيصة.



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