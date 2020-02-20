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ضبطَ رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة، مركبة من نوع دينا "ثلاجة"، تفتقد لأبسط الشروط الصحية؛ من حيث سلامة الحفظ، أثناء محاولتها الدخول عبر مدخل الطائف الجنوبي والقادمة من جازان، مُخزن بداخلها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها وافدٌ من جنسية آسيوية.
وقبل دخول المركبة تم استيقافها من قِبل رجال مركز الضبط الأمني، وبتفتيشها عُثر على اللحوم الفاسدة والتي كان يرغب في نقلها لداخل الطائف، حيث جرى تسليمها وفقًا لمحضر الضبط لجهة الاختصاص "بلدية جنوب الطائف" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
الإطاحة بشاحنة محملة باللحوم الفاسدة بنقطة تفتيش مدخل الطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-02-20
ضبطَ رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة، مركبة من نوع دينا "ثلاجة"، تفتقد لأبسط الشروط الصحية؛ من حيث سلامة الحفظ، أثناء محاولتها الدخول عبر مدخل الطائف الجنوبي والقادمة من جازان، مُخزن بداخلها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها وافدٌ من جنسية آسيوية.
وقبل دخول المركبة تم استيقافها من قِبل رجال مركز الضبط الأمني، وبتفتيشها عُثر على اللحوم الفاسدة والتي كان يرغب في نقلها لداخل الطائف، حيث جرى تسليمها وفقًا لمحضر الضبط لجهة الاختصاص "بلدية جنوب الطائف" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:57 AM
تسليمها إلى "بلدية الجنوب" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها
ضبطَ رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بطريق الطائف - الباحة، مركبة من نوع دينا "ثلاجة"، تفتقد لأبسط الشروط الصحية؛ من حيث سلامة الحفظ، أثناء محاولتها الدخول عبر مدخل الطائف الجنوبي والقادمة من جازان، مُخزن بداخلها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يقودها وافدٌ من جنسية آسيوية.
وقبل دخول المركبة تم استيقافها من قِبل رجال مركز الضبط الأمني، وبتفتيشها عُثر على اللحوم الفاسدة والتي كان يرغب في نقلها لداخل الطائف، حيث جرى تسليمها وفقًا لمحضر الضبط لجهة الاختصاص "بلدية جنوب الطائف" لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
، الإطاحة بشاحنة محملة باللحوم الفاسدة بنقطة تفتيش مدخل الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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