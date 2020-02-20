شكرا لمتابعة خبر عن وقف محادثات تنفيذ اتفاق الرياض «مؤقتا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر مطلعة عن تجميد محادثات اللجنة المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في المملكة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وقالت المصادر إنه لا توجد أي مستجدات في ملف محادثات تنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين حتى اليوم“.

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ويذكر أن وفد الحكومة اليمنية يتمسك بتنفيذ الشقين العسكري والأمني قبل تنفيذ بنود الشقين السياسي والاقتصادي من الاتفاق، بينما يتمسك المجلس الانتقالي بتراتبية البنود وفقًا للاتفاق والفترات الزمنية المحددة فيه.

وأضافت أن اللجنة المشتركة علقت عملها مؤقتًا، وسط تحضيرات يجريها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث لعقد لقاء موسع بمكونات وشخصيات يمنية في الأردن خلال اليومين المقبلين.

وسيحضر عدد من رؤساء المكونات والمسؤولين اليمنيين في هذا اللقاء، ومن بينهم مستشار الرئيس اليمني، ورئيس الوفد الحكومي لتنفيذ اتفاق الرياض أحمد عبيد بن دغر الذي يتواجد حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة.