شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة مراقبة طائرة «السعودية»من برج المراقبة أثناء هبوطها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق فيديو كيفية قيام المراقبين في برج المراقبة بالمطارات في المملكة بعملهم.
وأظهر الفيديو الدقة في التنسيق بين المراقب وقائد الطائرة، موضحًا نوعية الحديث الذي يدور بينهما للهبوط بسلام .
تجدر الإشارة إلى أن سماء المملكة تشهد في كل لحظة من لحظات الليل والنهار مايقارب 120 طائرة مدنية، ونادراً ما يقلّ العدد إلى 100طائرك في حالات الحركة الخفيفة، ويصل أحياناً إلى 160 في أوقات الذروة.
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