شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد من «شؤون المسجد النبوي» قبل رمضان حول مواقف السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأربعاء، تمكين جميع المستفيدين من خدمات المواقف السفلية المخصصة للمشتركين. وذلك قبل موعد أداء الصلوات بـ 15 دقيقة عبر تطبيق موقف أو خدمات الأجهزة الذاتية، ضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية خلال شهر رمضان المبارك.

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