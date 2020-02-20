بالفيديو.. أول تعليق لوالدة مخطوف الدمام نايف القرادي

في مقطع فيديو بثته قناة «الإخبارية»، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، لم تصدق الأم عودة ابنها نايف القرادي بعد 27 عامًا من اختطافه.

وعن مشاعرها وفرحتها بهذه العودة، قالت الأم: «الله يا رب العالمين.. أنا مش مصدقة.. فرحة.. فرحة.. فرحة عمرى ما أنساها».

وعلى ما يبدو أن فرحة الأم بعودة ابنها نايف القرادي، ألجمت لسناها عن الحديث، لدرجة أنها لم تستطع الحديث أكثر من 20 ثانية، تخللتها مداخلات للمذيع أيضًا.

وأكد فحص الـ«DNA» الخاص بالمختطف نايف القرادي، تطابقه مع والدته الشرعية، في واقعة خاطفة الدمام، التي تكشفت تفاصيلها، مؤخرًا، والتي تخصصت خلالها المتهمة في ارتكاب عمليات اختطاف أطفال، بواقع طفل كل 3 سنوات.

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وكانت سيدة اختطفت طفلين منذ 20 عامًا بالقطيف والدمام، واكتشف أمرها عند استخراج أوراق ثبوتية لهما، ووفقًا لمصادر، فإن المتهمة البالغة من العمر 60 عامًا تخضع للتحقيق معها بشأن مختطف ثالث.

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