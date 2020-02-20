

تونس 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

أوقفت وحدات أمنية تونسية 10 مهاجرين غير شرعيين، كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة إلى الأراضي التونسية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين أوقفوا على الحدود لمحافظة القصرين وسط غرب تونس الحدودية مع الجزائر، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

// انتهى //

00:26ت م

0342





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف 10 مهاجرين غير شرعيين بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.