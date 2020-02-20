السعودية اليوم / مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك تشهد تساقطاً خفيفاً للثلوج



تبوك 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

شهدت مرتفعات جبل اللوز التابعة لمنطقة تبوك اليوم هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج شملت مركز اللوز وضواحيه.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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00:09ت م

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