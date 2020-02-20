

الدمام 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية, بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ هـ والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبناءها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/1/14هـ ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه ، حيث جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك .

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الشرقية : نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبناء المواطنة أسفرت عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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