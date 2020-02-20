السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يدشن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"



أبها 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة وذلك في مجمع الراشد التجاري بأبها .

وفور وصول سموه تجول في المعرض التوعوي المصاحب الذي يضم العديد من الأركان لتقديم الرسائل والمنشورات التوعوية لجميع شرائح المجتمع، والتعريف بالمهام المنوطة برجال قوات أمن الطرق، وما تحظى به من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين كغيرها من القطاعات الأمنية الأخرى.

وقدّم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد محمد بن عبيد الدوسري شرحاً مفصلاً عن أهداف الحملة، وسبل تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين ، مبيناً أن الحملة التي دشنها معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي تأتي في نسختها الثانية، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم خلال عبورهم على الطرق السريعة، والتحذير من مسببات التهور كالسرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة لقراءة الرسائل أو كتابتها، والتأكيد على أهمية ربط حزام الأمان .

عقب ذلك كرّم الأمير تركي بن طلال عدداً من أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير نظير جهودهم وتفانيهم في أداء عملهم .

// انتهى //

23:44ت م

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