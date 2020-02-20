السعودية اليوم / مدير جامعة الجوف المكلف يفتتح ملتقى الابتعاث الثاني بالجامعة



سكاكا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

افتتح مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع اليوم فعاليات الملتقى الثاني للابتعاث الذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في قاعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بالمدينة الجامعية، لتوعية المحاضرين والمعيدين بآليات وضوابط الابتعاث وغيرها من الجوانب المتعلقة بالابتعاث.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أبرز المراحل التي يمر بها المبتعث، وأهمية البحث العلمي واختياره في مسيرة المبتعث العلمية، وملامح من أعداد المبتعثين من الجامعة ودول ابتعاثهم.

عقب ذلك ألقى الدكتور الزارع كلمة شدد فيها على أهمية الابتعاث في تطور وتقدم البحث العلمي وتميز الجامعات في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن الجامعة منذ نشأتها حرصت على تأهيل منسوبيها وفق أعلى المعايير، وتمهيد أفضل السبل أمامهم من أجل الحصول على درجاتهم العلمية وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والإدارية والفنية وفق ما تقتضيه المصلحة وبما يخدم العملية التعليمية ويثري مخرجات البحث العلمي.

ونوه باهتمام الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا بمتطلبات الابتعاث والتدريب، مشيراً إلى أن هناك لجاناً ووحدات دائمة في مختلف كليات الجامعة لتذليل العقبات التي تعترض طريق المبتعثين، وذلك بفتح قنوات للتواصل مع كبرى الجامعات العالمية، وتوفير فرص تدريبية تؤهلهم للدخول إلى الاختبارات الدولية المشروطة لتعزيز قدراتهم ووضعهم على طريق التميّز والريادة، لافتاً النظر إلى أن الجامعة تعمل على ابتعاث أساتذتها لأعرق الجامعات العالمية لأنها ترى فيهم مستقبل الوطن والجامعة في مهنة التدريس الأكاديمي والبحث العلمي .

وبين الدكتور الزارع أن فئة المبتعثين تعد أحد أهم المكونات الأساسية التي تقوم عليها الجامعة وتضعها نصب أعينها في خططها الإستراتيجية باعتبارها نواة مركزية لإعداد الكوادر المستقبلية، حاثاً المبتعثين على السعي الجاد إلى نشر الأبحاث في الدوريات العلمية المهمة والحرص على نقل صورة إيجابية باستمرار عن الإسلام الوسطي وإبراز الوطن وحبه من خلال تعريف المجتمعات الأخرى بهوية وثقافة المملكة.

من جهته أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي، أهمية تفاعل المعيدين والمحاضرين مع توجهات الجامعة ودعمها لبرامج الابتعاث، موضحاً أن الجامعة وفرّت كل ما يمكن لتسهيل عملية توعية الأساتذة بآليات وضوابط الابتعاث.

بعد ذلك توالت برامج الملتقى التي تضمنت التعريف بلوائح الابتعاث وآلية التعيين المؤجل والأنظمة الإلكترونية، والابتعاث الداخلي، ومتطلبات قبول واختبار الآيلتس، بالإضافة إلى لقاءين أحدهما مع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والآخر مع ممثلي شركة (IDB).

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23:16ت م

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