السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بعرعر تنفذ دورة عن الإسعافات الأولية



عرعر 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

نفذت الكلية التقنية للبنات بعرعر بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية دورة عن الإسعافات الأولية وذلك في مقر الكلية .

وتناولت الدورة التعريف بأجهزة الجسم والعديد من الحالات الطارئة وكيفية التعامل الصحيح معها مثل إنعاش القلب والتنفس الصناعي والتدريب على الطرق السليمة لحمل المصاب وإسعاف النزيف والإصابة بضربة الحرارة وكسور العظام والشد والتقلص العضلي، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات فقدان الوعي وأسبابه .

// انتهى //

23:14ت م

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