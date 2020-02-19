شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية السعودية والأمريكية تشاركان في تمرين «المدافع البحري» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق مناورات التمرين البحري المختلط " المدافع البحري "، الأسبوع المقبل، إذ تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية. وتأتي مناورات تمرين " المدافع البحري" امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين. ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

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