شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في عمارة بالرياض دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني فى الرياض حريقا اندلع في عمارة سكنية بحي الروضة، دون وقوع إصابات. وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحريق، اليوم، وانتقلت على الفور فرق الإطفاء وباشرت الحادث، حتى تمكنت من إخماده وتأمين الموقع كاملاً.

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