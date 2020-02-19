أمير الرياض يرعى حفل عيادات ديرما بمرور 25 سنة

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل مرور 25 سنة على عيادات ديرما، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والمسؤولين.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في كلمة له عن سعادته بالمشاركة في احتفالية ديرما بمرور 25 سنة على إنشائها، مقدمًا سموه شكره للدكتور أحمد وعبدالله العيسى وزملائهم على ما بذلوه من جهود لأعمال وتوجه سليم يخدم المجتمع.

وتمنى سمو أمير منطقة الرياض أن تكون العيادات امتداد خير وبركة لكل إنسان يحتاج العلاج الناجح والمفيد للجميع، مبينًا سموه أن الاحتفال بهذا اليوم والذكرى له لون وطعم ورائحة بما شهدته العيادات من مرور الزمن وهي ثابتة مستمرة تؤدي دورها المهم والاستفادة الكاملة من خدماتها.

ودعا سموه في ختام كلمته أن يوفق الجميع لخدمة هذا البلد الغالي علينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهم الله.

من جهته ألقى استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بعيادات ديرما الدكتور أحمد العيسى، كلمة عبر فيها عن امتنانه وشكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته حفل ديرما ودعمه للقطاع الصحي الخاص في المنطقة وتحفيزه على الأمانة والمصداقية العملية.

ونوه بتاريخ تأسيس عيادات ديرما بواسطة مجموع من الأطباء السعوديين من حملة الزمالة الكندية الأمريكية في طب وجراحة الجلد واستقطاب كوكبة من أطباء وطبيبات الجلد والجراحة التجميل، وتم تزويدهم بأحدث الأجهزة التقنيات.

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وبين الدكتور أحمد العيسى على حرص عيادات ديرما أن تكون منبرًا علاجيًّا وعلميًّا وتدريبيًّا وبحثيًّا، حيث دمجت الأجواء الأكاديمية بالقطاع الخاص وتميزت بذلك محليًّا وعالميًّا.

وأشار إلى مشاركة الكادر الطبي في العيادات في معظم المحافل والمؤتمرات الطبية وتقديمهم محاضرات وأوراق بحوث علمية، كما تستقطب العيادات مجموعة من المرضى من خارج المملكة طلبًا للعلاج.

وأكد الدكتور العيسى على اهتمام العيادات مواكبة رؤية المملكة 2030 في المجال الصحي في القطاع الخاص وأن تكون خير سفير طبي لهذا الوطن المعطاء.

من جانبه أشار مدير جمعية فآل الخيرية لمرضى البهاق الأستاذ محمد الهويشل إلى دور جمعية “فآل” في تقديم المساعدة لمرضى البهاق والمساهمة في علاج 4200 مصاب ومصابة من نجوم فأل نفسيًّا واجتماعيًّا وطبيًّا وتنفيذ 160 حملة توعوية في 9 مناطق بالمملكة.

وبين نشر أكثر من 536 محتوى توعويًّا واستقبال أكثر من 2250 اتصالًا وتوقيع عدد 33 شراكة لدعم برامج أنشطة الجمعية واستقبال دعم (22) من المانحين ورجال الأعمال وشركات المسؤولية المجتمعية.

وقدم الهويشل شكره للداعمين للجمعية من رجال الأعمال والمؤسسات الوقفية منها مؤسسة سليمان الراجحي وأوقاف محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله.

وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة فيلمًا وثائقيًّا عن العيادات وتاريخها، كما قدمت سفيرة جمعية فآل البهاق الطفلة نورة فقرة عن معاناتها الاجتماعية مع البهاق.

وفي ختام الحفل سلم سمو أمير منطقة الرياض دروع تكريم للدكتور عبدالله بن محمد العيسى والدكتور علي بن محمد الفضلي، كما تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية عبارة عن كسوة كعبة لعام 1223 هجري الكسوة الأولى.

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