تكهنات بانقلاب وشيك.. غضب بالجيش التركي بسبب ممارسات أردوغان

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – متابعة

جددت وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحزب الذي يتزعمه الحديث عن وقوع محاولة انقلاب وشيكة في البلاد؛ مما أثار تساؤلات حول الأمر وأسبابه.

وجاء الحديث الإعلامي بعد أن أصدر مركز الأبحاث العسكري الأمريكي “راند” تقريرًا عن تركيا قبل أيام، أعرب فيه عن الخشية من احتمال وقوع انقلاب جديد في تركيا “في مرحلة ما”؛ بسبب السخط داخل القوات المسلحة.

وقال التقرير: إن أردوغان عمد بعد محاولة الانقلاب إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف الجيش، منها فصل الكثير من الضابط ذوي الرتب العليا، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

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وعلى سبيل المثال تم إحالة 46 في المائة من الضباط الذين يحملون رتبة لواء من القوات البرية والبحرية والجوية إلى التقاعد أو فصلهم من الوظيفة.

وإلى جانب هؤلاء، جرى فصل أكثر من 15 ألف عسكري من وظيفته، الأمر الذي ألحق ضررًا كبيرًا في الجيش التركي، لاسيما روحه المعنوية وقدرته الإستراتيجية والتكتيكية.

وقال التقرير: إن ضباطًا من رتب متوسطة يشعرون بالإحباط إزاء قيادتهم العسكرية ويخشون أن تطالهم عمليات التطهير، معتبرًا أن هذا الأمر أنتج سخطًا ربما يترجم إلى انقلاب جديد.

وحاول أردوغان سد النقص الموجود بالجيش عن طريق تعيين موالين له، الأمر الذي ينظر إليه على أنه عملية تسييس لمؤسسة يفترض أن تبقى بعيدة عن السياسة.

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