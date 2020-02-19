السعودية | ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس دولة أريتريا

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس دولة أريتريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض الأربعاء، مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.

وتم خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.