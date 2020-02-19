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قامت جهات التحقيق بالمنطقة الشرقية، بإخضاع طليق المتهمة باختطاف الخنيزي والعماري والقرادي للاستجواب والتحقيق معه حول الحادثة منذ بدايتها وتستره طيلة هذه السنين وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن الأطفال المخطوفين.
وتفصيلاً، كان طليق المتهمة قد ذكر في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية : إن ابنه نايف الذي استخرج له شهادة ميلاد ليس ابنه، وذلك بعد إجراء تحليل الـDNA، متابعًا أنها طالبته من فترة طويلة بتسجيل الأطفال باسمه في الأحوال المدنية ولكنه رفض ذلك، وأنه رفض تسجيلهم؛ لأنهم ليسوا من دمه.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 10:43 PM
لتستره عليها وعدم إبلاغ الجهات الأمنية
قامت جهات التحقيق بالمنطقة الشرقية، بإخضاع طليق المتهمة باختطاف الخنيزي والعماري والقرادي للاستجواب والتحقيق معه حول الحادثة منذ بدايتها وتستره طيلة هذه السنين وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن الأطفال المخطوفين.
وتفصيلاً، كان طليق المتهمة قد ذكر في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية : إن ابنه نايف الذي استخرج له شهادة ميلاد ليس ابنه، وذلك بعد إجراء تحليل الـDNA، متابعًا أنها طالبته من فترة طويلة بتسجيل الأطفال باسمه في الأحوال المدنية ولكنه رفض ذلك، وأنه رفض تسجيلهم؛ لأنهم ليسوا من دمه.
، طليق خاطفة الأطفال يخضع للاستجواب .. ويدافع عن نفسه: "رفضت تسجيلهم ليسوا من دمي" ،
المصدر : الخليج 365
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