شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل بمنطقة تبوك، شملت مركز الزيتة وضواحيها ووادي الزيتة والنجيلة ونتيش والخرج والشقة ووادي أذل.

وهطلت أمطار خفيفة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بالإضافة لهطولها على القصيم وحفر الباطن.

كما

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.