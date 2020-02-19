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رد فعل والدة المخطوف نايف بعد رؤيته لأول مرة منذ 26 عاما

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الرياض - علي القحطاني - علق أفراد أسرة نايف القرادي، الذى تم اختطافه بعد ولادته بمستشفى القطيف قبل 26 عامًا، على عثورهم عليه بعد سنوات من الفراق.

وأكدت والدة نايف فرحتها الكبيرة بعودة نجلها إليها مرة أخرى، مضيفة أن السعادة التى تمتلكها حاليا لن تنساها طوال حياتها.

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من جهته، قال عبدالله القرادي، شقيق نايف، إن أفراد أسرته تواصلوا مع أخيه، كما بدأوا في الإجراءات اللازمة لاستعادته.

يذكر أنه تم اختطاف نايف القردي من مستشفى القطيف عام 1414 هجريًّا.

 

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