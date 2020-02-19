شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من «النقل» لأصحاب 152 قطعة أرضية بـ «ولي العهد 4» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالبت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة أصحاب 152 قطعة، تقع ضمن مشروع طريق “الشميسي- الكر” في مرحلته الثانية، إلى مراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة. وقالت الوزارة: “يهيب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين مالكي القطع الأرضية والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع طريق الشميسي- الكر، المرحلة الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع”. ويذكر أت إجمالي القطع والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر المرحلة الثانية بمنطقة مكة المكرمة- مخطط ولي العهد رقم 4 “، بلغ 152 قطعة أرضية.

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