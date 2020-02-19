بالفيديو.. مدارس حكومية متعثرة تتحول إلى ملجأ للأعمال غير الشرعية في جدة

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الرياض - علي القحطاني - تحولت مدارس حكومية متعثرة في حي النعيم بجدة لملجأ للمخالفين والأعمال غير الشرعية، بسبب تعثرها لعقود طويلة . واستغلت المدارس في أعمال غير شرعية بدلا من استقطابها آلاف الطلبة، وتبين أن تكلفة إنشاء المدارس المتعثرة تقدر بالملايين.

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