شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مياه ملوثة ببكتيريا برازية في عفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت اللجنة التى شكلها المجلس البلدي بمحافظة عفيف من أجل فحص صلاحية المياه المستخدمة في غسيل اللحوم والطهي في المطاعم والمسالخ عن وجود تلوث في المياه المستخدمة في جهتين أحدهما كان مطعما والأخر مسلخ.
وقامت اللجنة خلال الأيام الماضية بأخذ عينات من المياه المستخدمة في غسيل اللحوم والطهي في المطاعم والمسالخ.
وأظهرت نتائج التحاليل أن بعض عينات المياه كانت ملوثة ببكتيريا قولونية وبرازية، مما دفع المجلس البلدي في المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حفاظًا على الصحة العامة.
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