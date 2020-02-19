شكرا لمتابعة خبر عن العرفج يطالب بفرض رسوم على واتساب من جديد: «يصيبنا بالهلع» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر عامل المعرفة أحمد العرفج من رسائل واتساب قائلا: “رسائل واتساب أصبحت وسيلة لإصابة الناس بالهلع”.

وطالب العرفج خلال حواره في برنامج “يا هلا”:” بوضع رسوم على مستخدمي الواتساب، قائلا:” يجب فرض رسوم علي مستخدمي واتساب من المتقاعدين اللي ليل ونهار يرسلون أخبار”.

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وعلي جانب آخر، تحدث العرفج عن مفهوم الذوق العام، قائلا إنه إعادة لسلوك الناس إلى الطريق الأصوب.

ولفت العرفج :”هناك أشياء لم يكن الناس يدركون أنها خطأ، صار النظام يعاقب عليها القانون”، مشيرا إلي الأشياء التي تعتبر مخالفة للذوق العام ومنها قفز الطوابير أو تخطي رقاب الناس ورمي المخلفات بالحدائق والكتابة علي الجدران والبصق ورفع صوت الموسيقي في الأماكن العام.

وشدد العرفج:” لابد من تعليم الناس بالنظام والقانون والغرامة كي يتجنبوا المخالفة للذوق العام”.