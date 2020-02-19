شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة التجارية والاعتراض عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقبل شهادة تسجيل العلامة التجارية إذا لم يعترض أحد علي العلامة في مرحلة النشر خلال المدة النظامية.

ويحق الاعتراض على العلامة التجارية بعد 60 يوما من من مرحلة النشر، حيث لا يتم تسجيلها إذا تم الاعتراض في مرحلة النشر علي العلامة وتم قبول الاعتراض.

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه بعد انتهاء مرحلة النشر ب60 يوما وإصدار الشهادة يمكن اللجوء للمحاكم المختصة وطلب شطب العلامة التجارية.