شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: لا يمكن تجديد الإقامة إلا بخلو سجل المستفيد من الملاحظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت مديرية الجوازات، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تجديد الإقامة إلا بخلو سجل المستفيد من الملاحظات. وكان ورد تساؤلًا إلى الجوازات عبر “تويتر” من متابع يقو: “السلام عليكم. ارجو الافادة. هل يمكن تجديد الاقامة مع وجود منع سفر”. ورد الحساب قائلا: “التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات لإتمام الإجراء .نسعد بخدمتك”.

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