شكرا لمتابعة خبر عن 900 ريال غرامة لمن ينقل حمولة على الطريق دون تغطيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات لمن ينقل الحمولات المختلفة على الطرق دون تغطيتها وتثبيتها مما يعرض مستخدمي الطريق للخطر. وشملت العقوبات غرامة تراوح من 500 إلى 900 ريال، بالإضافة لحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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