شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة: نشيد وطني جديد في عُمان بعد رحيل السلطان قابوس!! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة عن تعديلات على السلام الوطني العماني، عبر هاشتاج #السلام_السلطاني_الجديد الذي تصدر قائمة الترند بموقع تويتر في عمان.

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مفاجأة: نشيد وطني جديد في عُمان بعد رحيل السلطان قابوس!! (فيديو)

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وتناول المغردون مقطعاً مصوراً لفرقة عزف عسكرية، قالوا إنها تقوم بالتدريب على السلام السلطاني الجديد.

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وأكد البعض على حدف عبارة “أبشري قابوس” من السلام الوطني الجديد، مشيرين إلى أن السلطان الراحل قابوس سيبقى في قلوب العمانيين.

وطالب بعض العمانيين الإعلام الرسمي توضيح الأمر وأن يكون انتشار مثل هذه الأخبار على عاتق الإعلام الرسمي وليس من خلال نشطاء المواقع.

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التغيير في #السلام_السلطاني_الجديد جاء متناسقاً مع اللحن السابق تماماً، بل لم يتغير اللحن، واكتفي بتغيير شطرين فقط. وهذا سيسهل على طلاب المدارس انشاده، كما سيسهل على عازفيه من كل دول العالم على عزفه كما هو دون تغيير.

حفظ الله عمان وسلطاننا #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/I7tCEcbKlo — محمد النعماني (@00000mnmm) February 17, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> محمد النعماني @00000mnmm التغيير في #السلام_السلطاني_الجديد جاء متناسقاً مع اللحن السابق تماماً، بل لم يتغير اللحن، واكتفي بتغيير شطرين فقط. وهذا سيسهل على طلاب المدارس انشاده، كما سيسهل على عازفيه من كل دول العالم على عزفه كما هو دون تغيير.

حفظ الله عمان وسلطاننا #هيثم_بن_طارق التغيير في #السلام_السلطاني_الجديد جاء متناسقاً مع اللحن السابق تماماً، بل لم يتغير اللحن، واكتفي بتغيير شطرين فقط. وهذا سيسهل على طلاب المدارس انشاده، كما سيسهل على عازفيه من كل دول العالم على عزفه كما هو دون تغيير.

حفظ الله عمان وسلطاننا #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/I7tCEcbKlo — محمد النعماني (@00000mnmm) February 17, 2020 ١٥٢ التغيير في #السلام_السلطاني_الجديد جاء متناسقاً مع اللحن السابق تماماً، بل لم يتغير اللحن، واكتفي بتغيير شطرين فقط. وهذا سيسهل على طلاب المدارس انشاده، كما سيسهل على عازفيه من كل دول العالم على عزفه كما هو دون تغيير.

حفظ الله عمان وسلطاننا #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/I7tCEcbKlo — محمد النعماني (@00000mnmm) February 17, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> التغيير في #السلام_السلطاني_الجديد جاء متناسقاً مع اللحن السابق تماماً، بل لم يتغير اللحن، واكتفي بتغيير شطرين فقط. وهذا سيسهل على طلاب المدارس انشاده، كما سيسهل على عازفيه من كل دول العالم على عزفه كما هو دون تغيير.

حفظ الله عمان وسلطاننا #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/I7tCEcbKlo — محمد النعماني (@00000mnmm) February 17, 2020

#السلام_السلطاني_الجديد

في كل صباح في الطابور يتلعثم اللسان بعد تغيير البيت الذي يحمل اسمك يا سيدي عند ابشري قابوس جاء😭 pic.twitter.com/EWg8tO6DQx — فاطمة (@shmoooooo3) February 17, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> فاطمة @shmoooooo3 #السلام_السلطاني_الجديد

في كل صباح في الطابور يتلعثم اللسان بعد تغيير البيت الذي يحمل اسمك يا سيدي عند ابشري قابوس جاء #السلام_السلطاني_الجديد

في كل صباح في الطابور يتلعثم اللسان بعد تغيير البيت الذي يحمل اسمك يا سيدي عند ابشري قابوس جاء😭 pic.twitter.com/EWg8tO6DQx — فاطمة (@shmoooooo3) February 17, 2020 /photo/1 /photo/1 ١٢٩ #السلام_السلطاني_الجديد

في كل صباح في الطابور يتلعثم اللسان بعد تغيير البيت الذي يحمل اسمك يا سيدي عند ابشري قابوس جاء😭 pic.twitter.com/EWg8tO6DQx — فاطمة (@shmoooooo3) February 17, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c38"> مشاهدة تغريدات فاطمة الأخرى

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