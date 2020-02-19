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عدن - ياسمين التهامي - ارتكب مواطن سعودي "مزور" عدة جرائم صادمة في الكويت على مدار عدة سنوات، وكشفت السلطات الكويتية أمره مؤخرًا في ظل حملتها المستمرة بشأن ملف تزوير الجنسية الكويتية.

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سعودي يزوَّج فتاة بأخيها ويرتكب جرائم مروعة في الكويت.. والنهاية صادمة!

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وكشفت الأجهزة الأمنية الكويتيةعن مزور سعودي الأصل، من مواليد 1954، حصل على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة بعد الغزو عن طريق حكم محكمة النسب عام 1993، وعلى إثر ذلك عمد إلى تغيير اسمه إلى اسم شخص كويتي آخر، تبين لاحقًا أنه في عداد الأموات.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أن المزور السعودي لم يتوقف عند هذا الحد، إذ عمد إلى الحصول على قروض من عدة بنوك كويتية لم يكمل سدادها، كما قام لاحقًا وبعد أن أصبح كويتيًّا بإضافة أبنائه السعوديين وابن أخيه السعودي إلى ملف جنسيته على اعتبار أنه ابنه.

ولم يتوقف إجرامه عند ذلك الحد، حيث طلب ابن العم، والمسجل على أنه ابن المزور السعودي، يد ابنة عمه (والتي أصبحت في الأوراق المزورة أخته)، وكون الأوراق المسجلة بالكويت تجعلهما أخوين، في حين أنهما مسجلان بالسعودية على أنهما ابنا عم، اضطر المزور السعودي للاتفاق مع كويتي على إضافة ابنته إلى جنسية الأخير، حتى تستطيع الزواج من ابن عمها، وبالفعل تمت الإضافة وعقد القران، فأصبحت ابنة المزور تحمل جنسيتين كويتيتين، وجنسية سعودية.

وكشف الأجهزة الأمنية أن لدى المزور السعودي ابنة أخرى (كويتية – سعودية) تزوجت من سعودي ثم انفصلت عنه، وبعدها بفترة فارقت الحياة بحادث سير بالسعودية، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وفاتها بالاسم الكويتي من قِبَل ذويها كي يستمروا بالحصول على إعانة باسمها من وزارة الشؤون تحت بند المطلقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على جميع من تورطوا في هذه القضية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.