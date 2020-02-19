بالصور.. 47 محاضرة إرشادية عن أضرار التسول بالرياض ‬

تمكن مكتب مكافحة التسول بالرياض بقسميه الذكور والإناث التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال التسعة أشهر الماضية من تنفيذ 47 محاضرة إرشادية لأكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية «معًا ضد التسول» التي اطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم.

اشتملت المحاضرات التي قدمها مجموعة من الإخصائيين والإخصائيات في المكتب على الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب التي تعرف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام وأسبابها وأنواع التسول وأبرز أساليب المتسولين والأثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انتشارها.

كما عرفت المحاضرات بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها مع عرض وسائل وطرق التواصل.

وأشار مدير مكتب التسول بالرياض خالد الذياب إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.

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