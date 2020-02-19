بالصور.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، الرياض اليوم.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومندوب عن المراسم الملكية.
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