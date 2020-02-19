طقس الخميس.. انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على معظم مناطق السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس يوم غدٍ الخميس، لافتة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الشمال والوسط والشرق، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية؛ تمتد إلى منطقة نجران)، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 ـ 45 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، أشارت الهيئة، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف .

وبالنسبة للخليج العربي، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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