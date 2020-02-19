«تخصصي الطائف» يخلص ثلاثيني من ورم سرطاني نادر

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من استئصال ورم سرطاني نادر لمريض بالعقد الثالث من عمره، ظل يعاني منه لمدة خمسة أعوام.

وكان الفريق أجرى الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية للبطن، التي أظهرت ورمًا في منطقة الحوض ممتدًا إلى المنطقة الإربية اليسرى؛ حيث إنه يعتبر من الأورام النادرة جدًا، الذي سجل في عام 2014 فقط 60 حالة على مستوى العالم؛ مقارنة بالأورام الأخرى، الأمر الذي تطلب سرعة أخذ خزعة بواسطة الأشعة، التي أظهرت نتيجتها بأنه ورم ليفي عصبي.

كما تم تأكيد النتيجة بإعادة الأشعة؛ بواسطة الصبغة لقربها من الأوردة الموجودة في الحوض، وقربها من الأمعاء والمثانة البولية، وتم تأكيد الحالة وتحديد الورم بأنه في المنطقة الخلفية من البطن، كما أنه لا يوجد له أي انتشار في الجلد أو في الأعضاء الداخلية.

وتم إجراء عملية استكشافية واستئصال الورم بالكامل، الذي كان ملاصقًا لأوردة الحوض دون أي مضاعفات؛ حيث استغرقت العملية 3 ساعات، بعد ذلك جلس المريض فترة استشفاء 3 أيام وخرج.

تكوّن الفريق الطبي من الاستشاري سراج السليماني، والاستشاري نعمان المنصف، والدكتور أنس الغامدي وفيصل الروقي.

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