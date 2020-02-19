ولي العهد يستعرض مستجدات الأحداث الإقليمية مع رئيس إريتريا

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وتم خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد- الوزير المرافق-، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر القرشي.

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كما حضر من الجانب الإريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، مستشار الرئيس يماني قبراب، مدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى المملكة ويني قيهير.

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