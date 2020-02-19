لقائدي السيارات.. 4 خدمات عبر «أبشر» تسهل معاملاتك المرورية

أتاحت الإدارة العامة للمرور، إجراء عددٍ من المعاملات المرورية للتسهيل على المواطنين، عبر تطبيق أبشر خاصة ما يتعلق بالاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها، بالإضافة إلى خدمة مبايعة المركبات وإمكانية تفويضها للغير.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، عن طريق الدخول لحسام المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي» ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يتوجب أن يكون المعترض عبر أبشر مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية، يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

فيما يتوجب سداد المخالفات المرورية بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى، ويمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة، وفقًا للمرور السعودي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

وأوضح المرور السعودي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر، من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر، ثم اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوى على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر أبشر

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ووفقًا للمرور السعودي، فإن طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر «أبشر» تتم من خلال تسجيل الدخول عبر منصة أبشر، ثم اختيار خدمات المركبات، ثم اختيار مبايعة المركبات ومن ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

و لـ«تفويض مالك المركبة لغيره» عبر أبشر، يجب أولًا الذهاب لحساب «أبشر»، ومن ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة)، وفقًا للمرور السعودي.

فيما تتمثل الخطوة الخامسة من مبايعة المركبات عبر أبشر، تتمثّل في اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.

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