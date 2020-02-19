أظهر مقطع فيديو نشرته قناة «الإخبارية»، لحظة لقاء المختطف الثاني في قضية «خاطفة الدمام» نايف القرادي، بعمه لأول مرة في حياته.
وتبادل نايف وعمه الأحضان بعد أكثر من 20 عامًا قضاها مختطفًا من قبل السيدة الخمسينية، التي ألقي القبض عليها مؤخرًا، وعثر معها على مخطوفين آخرين.
واختطف نايف من المستشفى، بعدما وضعته أمه بساعات قليلة؛ إذ تنكرت الخاطفة في ملابس ممرضة لتنفيذ جريمتهما.
وبعد أخذ عينات الحمض النووي من نايف وأسرته الجديدة، تأكدت النيابة من تطابقها وأنه المختطف الثاني في القضية، الذي أبلغت أسرته عن تغيبه منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول لقاء بين المختطف الثاني بقضية «خاطفة الدمام» مع عمه بعد 20 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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