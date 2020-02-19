بالفيديو والصور.. ثعبانان يهاجمان مدرسة بنات بأبوعريش.. وبطولة المعلمات تُنقذ الطالبات

كشفت مصادر، لـ«عاجل»، عن شجاعة معلمات قمن بمطاردة ثعبان ضخم وسام، اليوم الأربعاء، داخل فناء مبنى المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان.

وأكَّدت المصادر، أن المعلمات استطعن القضاء على الثعبان، والحفاظ على سلامة وأرواح الطالبات، فيما لم يحالفهن الحظ في اللحاق بثعبان آخر، اختفى بسرعة عالية عن أنظار الجميع.

وفي التفاصيل، قالت المصادر، إنه أثناء الفسحة المدرسية، شاهدت مجموعة من الطالبات والمعلمات ثعبانين بالساحة الداخلية، وعلى الفور قامت المعلمات بالتوجه نحو الثعبانين للقضاء عليهما، إلا أنهن تمكنّ من قتل أحدهما، فيما فر الآخر إلى جهة غير معلومة. وأفادت المصادر، بأن إدارة المدرسة قامت بإبلاغ الجهة المختصة بإدارة التعليم بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة؛ حفاظًا على أرواح الطالبات.

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وحصلت «عاجل» على مقطع فيديو يظهر فيه حجم وطول الثعبان السام، فيما رصدت صورًا أخرى، أشجارًا ضخمة، وحشائش كثيفة داخل فناء المدرسة، وربما تختبئ فيها الثعابين والزواحف السامة، الأمر الذي يشكل خطرًا على جميع منسوبات المدرسة من طالبات ومعلمات وعاملات.

من جهته، أكَّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، يحيى عطيف، لـ«عاجل»، أنه تم توجيه القسم المختص بمتابعة مثل هذه الحالات ومخاطبة الجهات المعنية للتنسيق؛ بشأن القيام بعمليات رش المبيدات اللازمة، فيما أكد عطيف، أنه لدى قائدي وقائدات المدارس الصلاحيات حول اتخاذ الإجراءات الفورية؛ لضمان سلامة الطلاب والطالبات .