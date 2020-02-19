مذكرة بين المدن الطبية والملكية الأيرلندية

وقّع برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الإيرلندية للأطباء، مذكرة تفاهم بمقر برنامج المدن الطبية. ووقّع الاتفاقية من المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية، المشرف العام على برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية، سليمان السحيمي، والرئيس التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية للأطباء، تيري مكواد. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الفرص التدريبية للأطباء في برنامج المدن الطبية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية سعود الرشيدي، أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج تشغيل المدن الطبية لاستقطاب وتدريب الأطباء.



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